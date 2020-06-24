Пелья: Джокович переступил черту

Аргентинский теннисист Гидо Пелья прокомментировал ситуацию с теннисным турнирном Новака Джоковича, который стал очагом распространения коронавируса.

"Абсолютно неверно проводить турнир в условиях пандемии. Он играл со здоровьем людей — Новак просто переступил черту, проявил неуважение к миру тенниса и всей планете.

Да, я хочу играть. Да, у меня нет банковского счёта, как у Джоковича. Но нет, я не собираюсь рисковать своим здоровьем ради денег. Предпочитаю быть здоровым, нежели заразиться и провести два месяца в больнице", — цитирует Пелью Tennis World USA.

13-14 и 20-21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джоковича. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.

Как итог — этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и самого Джоковича.

Ранее отец Джоковича обвинил Димитрова во вспышке коронавируса на Adria Tour.