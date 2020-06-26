Первая и вторая ракетки Украины поучаствуют в серии американских турниров в августе

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились на серию американских турниров, которые пройдут в августе перед US Open.

Первое соревнование запланировано на 10 августа, однако WTA еще предстоит определиться с местом его проведения. Затем с 21 августа пройдет турнир Western & Southern Open, который перенесли в Нью-Йорк из Цинциннати.

Завершат американскую серию украинки на US Open, который начнется 31 августа.

Отмечается, что Ястремская планирует выступить на турнире в Палермо, который запланирован на начало августа. Напомним, 3 августа WTA намерена возобновить теннисный сезон.

Элина Свитолина до рестарта сезона планирует сыграть на турнире в швейцарском Монтре, который начнется 3 июля. Затем украинка намерена выступить на выставочном турнире в Берлине, который пройдет с 13 по 19 июля.