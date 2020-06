Матч Кубка Федерации Япония - Украина состоится в 2021 году

Пресс-служба FedCup опубликовала новый календарь соревнований. Известно, что в 2020 году больше никаких матчей в рамках турнира не состоится.

Поединок плей-офф украинок против японок (матч должен был состояться в апреле 2020 года в Японии) перенесен на 5-6 февраля 2021 года.

The 2020 Fed Cup by BNP Paribas Finals have been rescheduled for 13-18 April 2021

The 2020 Fed Cup Play-offs and the four outstanding regional events due to be played in 2020 will also be played in 2021#FedCup

— Fed Cup (@FedCup) June 26, 2020