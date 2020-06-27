Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Хочу оставаться здоровым": Гвоздик объяснил свое решение завершить карьеру боксера
"Хочу оставаться здоровым": Гвоздик объяснил свое решение завершить карьеру боксера
Лейкерс и Клипперс возобновят сезон в НБА
Лейкерс и Клипперс возобновят сезон в НБА
Шикарный гол Дибалы - в обзоре матча Ювентус - Лечче (Видео)
Шикарный гол Дибалы - в обзоре матча Ювентус - Лечче (Видео)
Ливерпуль on fire: тысячи фанатов отпраздновали победу в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль on fire: тысячи фанатов отпраздновали победу в АПЛ (Фото, Видео)

Тренер Джоковича заразился коронавирусом

Тренер Джоковича заразился коронавирусом
Обновлено 10:28 Сегодня Телеграф championat.com
Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира серба Новака Джоковича, сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

"К сожалению, сдав два отрицательных теста за последние 10 дней, третий тест дал положительный результат. У меня нет никаких симптомов, я себя хорошо чувствую.

Хотел бы предупредить всех, с кем контактировал. Мой тест дал положительный результат. Прошу вас позаботиться о себе и близких. Я буду и дальше соблюдать самоизоляцию. Скорейшего выздоровления всем, кто заболел", — написал в своём "инстаграме" Иванишевич.

Иванишевич стал очередным человеком, заразившимся коронавирусом после выставочного турнира Adria Tour, организованного Джоковичем. На турнире инфекцией заразились сам Джокович, Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки.

Ранее сообщалось, что первая и вторая ракетки Украины поучаствуют в серии американских турниров в августе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новак Джокович, Теннис, Горан Иванишевич.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шикарный гол Дибалы - в обзоре матча Ювентус - Лечче (Видео)
02 Зеленский планирует возродить ФК "Кривбасс"
03 Рекордсмен из Баварии признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2019/20
04 Первая и вторая ракетки Украины поучаствуют в серии американских турниров в августе
05 Поветкин о грядущем бое с Уайтом: "Будет интересно"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь