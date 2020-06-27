Тренер Джоковича заразился коронавирусом

"К сожалению, сдав два отрицательных теста за последние 10 дней, третий тест дал положительный результат. У меня нет никаких симптомов, я себя хорошо чувствую.
Хотел бы предупредить всех, с кем контактировал. Мой тест дал положительный результат. Прошу вас позаботиться о себе и близких. Я буду и дальше соблюдать самоизоляцию. Скорейшего выздоровления всем, кто заболел", — написал в своём "инстаграме" Иванишевич.
Иванишевич стал очередным человеком, заразившимся коронавирусом после выставочного турнира Adria Tour, организованного Джоковичем. На турнире инфекцией заразились сам Джокович, Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки.
Ранее сообщалось, что первая и вторая ракетки Украины поучаствуют в серии американских турниров в августе.