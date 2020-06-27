Тренер Джоковича заразился коронавирусом

Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира серба Новака Джоковича, сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

"К сожалению, сдав два отрицательных теста за последние 10 дней, третий тест дал положительный результат. У меня нет никаких симптомов, я себя хорошо чувствую.

Хотел бы предупредить всех, с кем контактировал. Мой тест дал положительный результат. Прошу вас позаботиться о себе и близких. Я буду и дальше соблюдать самоизоляцию. Скорейшего выздоровления всем, кто заболел", — написал в своём "инстаграме" Иванишевич.

Иванишевич стал очередным человеком, заразившимся коронавирусом после выставочного турнира Adria Tour, организованного Джоковичем. На турнире инфекцией заразились сам Джокович, Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки.

Ранее сообщалось, что первая и вторая ракетки Украины поучаствуют в серии американских турниров в августе.