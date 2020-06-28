"Его несправедливо критикуют": Легенда тенниса Беккер поддержал Джоковича

Экс первая ракетка мира из Германии Борис Беккер прокомментировал скандал с турниром, организованным Новаком Джоковичем.

"Хотелось бы всё-таки поддержать Новака, ведь он явно преследовал благородную цель (средства, собранные с Adria Tour шли на благотворительность. — Прим. ред.).

Считают, что его несправедливо критикуют, хоть он и не должен был устраивать между игровыми днями вечеринки, баскетбольный, футбольный матчи… Впрочем, когда мне было 30, я тоже хотел тусоваться с друзьями.

Хоть и не оправдываю ситуацию в целом, понятие того, что двигало Джоковичем в те моменты, у меня присутствует", — цитирует Беккера Sport.es.

13–14 и 20–21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.

В итоге этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении Борны Чорича, Виктора Троицки и самого Джоковича.

Ранее сообщалось, что Маррей не сумел пробиться в финал выставочного турнира в Британии.