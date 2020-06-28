Маррей предложил доработать рейтинговую систему ATP из-за простоя теннисистов

Экс первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей предложил пересмотреть рейтинговую систему ATP в текущем сезоне, так как не все игроки по объективным причинам смогут защитить прошлогодние очки.

График турниров после возобновления сезона будет чрезвычайно плотным, покрытия будут чередоваться, и теннисисты вынуждены будут пропускать турниры, чтобы избежать травм.

"Это небезопасно для игроков — дойти до полуфинала или финала турнира в Нью-Йорке, а затем играть на высоте на грунте в Мадриде, да ещё после того, как они долго не соревновались. Думаю, многие топ-игроки будут пропускать крупнейшие турниры.

Возможно, стоит подумать о двухлетнем рейтинге на ближайшее время, чтобы не были наказаны спортсмены, которые хорошо выступили в прошлом году, но не в состоянии отстаивать свои очки должным образом сейчас", — приводит слова Маррея Reuters.

Ранее сообщалось, что Маррей не сумел пробиться в финал выставочного турнира в Британии.