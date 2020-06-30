Болен на коронавирус Джокович отказался от повторного теста

Первая ракетка мира Новак Джокович отказался сдать повторный тест на коронавирус.

Сербский теннисист Новак Джокович не стал проходить второй тест на коронавирус, сообщает B92.

Джокович прошёл тест на коронавирус после досрочного завершения турнира Adria Tour, организатором которого он и был. На турнире заразились Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки.

Вернувшись в Сербию, Джокович прошёл тест, который показал положительный результат. Также стало известно, что заразилась и супруга Новака.

Джокович планировал пройти повторный тест через пять дней, но в итоге не стал этого делать. По данным источника, он решил, что это нецелесообразно. Болезнь Джококовича и его супруги проходит бессимптомно. Теперь Новак намеревается тестироваться после самоизоляции.

После досрочного завершения Adria Tour многие раскритиковали Джоковича, обвинив его в легкомысленном отношении к правилам. На турнире участники пожимали друг другу руки и обнимались. На трибунах было много людей.