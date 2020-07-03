Ролан Гаррос-2020 пройдет с болельщиками, однако будут ограничения

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису планируют заполнять трибуны на 50-60%. Об этом сообщает пресс-служба турнира в Twitter-аккаунте.

На "Ролан Гаррос" будет строго соблюдаться медицинский протокол и прописанное в нем социальное дистанцирование.

18 марта Ассоциация теннисистов профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение приостановить все теннисные турниры из-за пандемии коронавируса до 7 июня, позже паузу продлили до 31 июля. На данный момент известно, что сезон WTA возобновится 3 августа, АТР - 14-го.

Напомним, в 2020 году Ролан Гаррос должен пройди осенью.

Ранее сообщалось, что матч Свитолиной - в списке лучших 4-го круга Ролан Гаррос за последние 20 лет.