Скачать
Пятница, 03.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Усик - второй номер в рейтинге WBC
Усик - второй номер в рейтинге WBC
Манчестер Сити "поздравил" Ливерпуль четырьмя голами: обзор матча (Видео)
Манчестер Сити "поздравил" Ливерпуль четырьмя голами: обзор матча (Видео)
Рекордный гол Рамоса - в обзоре матча Реал - Хетафе (Видео)
Рекордный гол Рамоса - в обзоре матча Реал - Хетафе (Видео)
Ужасная травма Оспины и командный гол - в обзоре матча Аталанта - Наполи (Видео)
Ужасная травма Оспины и командный гол - в обзоре матча Аталанта - Наполи (Видео)

Ролан Гаррос-2020 пройдет с болельщиками, однако будут ограничения

Ролан Гаррос-2020 пройдет с болельщиками, однако будут ограничения
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф Укринформ
Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису планируют заполнять трибуны на 50-60%. Об этом сообщает пресс-служба турнира в Twitter-аккаунте.

На "Ролан Гаррос" будет строго соблюдаться медицинский протокол и прописанное в нем социальное дистанцирование.

18 марта Ассоциация теннисистов профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение приостановить все теннисные турниры из-за пандемии коронавируса до 7 июня, позже паузу продлили до 31 июля. На данный момент известно, что сезон WTA возобновится 3 августа, АТР - 14-го.

Напомним, в 2020 году Ролан Гаррос должен пройди осенью.

Ранее сообщалось, что матч Свитолиной - в списке лучших 4-го круга Ролан Гаррос за последние 20 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Ролан Гаррос, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионки Украины сестры Махно задумались о смене гражданства из-за чиновнического произвола
02 Усик назвал свой самый сложный бой в карьере
03 Экс-форвард Барселоны назвал Месси "полутораметровым аутистом"
04 Манчестер Сити "поздравил" Ливерпуль четырьмя голами: обзор матча (Видео)
05 Манчестер Сити устроил "чемпионский коридор" Ливерпулю (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь