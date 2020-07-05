Скачать
Воскресенье, 05.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ньюкасл и Вест Хэм выдали голевой триллер, Ярмоленко вышел на 15 минут (Видео)
Ньюкасл и Вест Хэм выдали голевой триллер, Ярмоленко вышел на 15 минут (Видео)
Решающий гол Рамоса - в обзоре матча Атлетик - Реал (Видео)
Решающий гол Рамоса - в обзоре матча Атлетик - Реал (Видео)
Гол прямым ударом с углового - в обзоре матча Десна - Колос (Видео)
Гол прямым ударом с углового - в обзоре матча Десна - Колос (Видео)
Монзуль, VAR, пенальти: Заря и Александрия сыграли вничью (Видео)
Монзуль, VAR, пенальти: Заря и Александрия сыграли вничью (Видео)

Свитолина пока не приняла решение касательно US Open

Свитолина пока не приняла решение касательно US Open
Обновлено 22:49 Сегодня Телеграф isport.ua
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась касательно своего участия в Открытом чемпионате США.

"Я слежу за ситуацией в Штатах и какие могут быть риски. Когда ты видишь, сколько людей заразилось в США, то становится страшно.

Я знаю, что в Нью-Йорке все стабильно, однако положение других штатов удручает. Все равно есть немало неопределенности: об очках в рейтинге, об условиях пребывания, о тестах. Сложно это все себе представить.

Кроме того, насколько справедливо будет делать турнир, если не у всех получится выехать из своих стран? Да в любом случае, все запутанно. Я решу в последний момент", - приводит ее слова швейцарское издание Tribune de Geneve.

Ранее сообщалось, что Свитолина покинула выставочный турнир Le Elle Spirit Open.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, US Open.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хитрый штрафной Алабы и смешной ляп вратаря - в обзоре финала Кубка Германии Байер - Бавария (Видео)
02 Супергол Роналду - в обзоре Туринского дерби (Видео)
03 Фирменный гол Коноплянки - в обзоре матча Динамо - Шахтер (Видео)
04 Шовковский: Далеко не каждый американец знает, что первыми рабами в американских колониях были... белые
05 Альба впервые приехал на тренировку на машине (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь