Свитолина пока не приняла решение касательно US Open

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась касательно своего участия в Открытом чемпионате США.

"Я слежу за ситуацией в Штатах и какие могут быть риски. Когда ты видишь, сколько людей заразилось в США, то становится страшно.

Я знаю, что в Нью-Йорке все стабильно, однако положение других штатов удручает. Все равно есть немало неопределенности: об очках в рейтинге, об условиях пребывания, о тестах. Сложно это все себе представить.

Кроме того, насколько справедливо будет делать турнир, если не у всех получится выехать из своих стран? Да в любом случае, все запутанно. Я решу в последний момент", - приводит ее слова швейцарское издание Tribune de Geneve.

Ранее сообщалось, что Свитолина покинула выставочный турнир Le Elle Spirit Open.