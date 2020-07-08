Свитолина рассказала, что ей нужно, чтобы выиграть турнир Grand Slam

Первая "ракетка" Украины и пятая теннисистка мира Элина Свитолина прокомментировала свои шансы на победу в соревнованиях Grand Slam.

Чтобы выиграть такой турнир, нужно удерживать высокий уровень тенниса на протяжении двух недель, отметила украинка в интервью швейцарским СМИ, сообщает BTU.

"В последние годы у теннисисток были разные пути к победе. Кто-то выигрывал сразу же, другие терпеливо набирались опыта, чтобы наконец выиграть Grand Slam, например, Симона Халеп и Каролин Возняцки. Разные пути также обусловлены разными стилями игры. Это дает мне надежду и стимул тяжело работать, чтобы однажды я смогла воспользоваться шансом. Ключевой момент для меня – поддерживать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель. Это требует много усилий, как психологических, так и физических. Все должно сработать одновременно. И еще нужно немного удачи", - сказала Свитолина.

Напомним, Элине еще не удавалось одержать победу на турнирах Grand Slam. Несколько раз она доходила до четвертьфиналов и полуфиналов.