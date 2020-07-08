Скачать
Среда, 08.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сегодня состоится финал Кубка Украины Ворскла - Динамо
Сегодня состоится финал Кубка Украины Ворскла - Динамо
Рейтинг лучших футболистов после карантина
Рейтинг лучших футболистов после карантина
Милан "перестрелял" Ювентус 4:2 (Видео)
Милан "перестрелял" Ювентус 4:2 (Видео)
Младший обогнал младшего: Владимир Кличко уже ниже своего племянника (Фото)
Младший обогнал младшего: Владимир Кличко уже ниже своего племянника (Фото)

Свитолина рассказала, что ей нужно, чтобы выиграть турнир Grand Slam

Свитолина рассказала, что ей нужно, чтобы выиграть турнир Grand Slam
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф Укринформ
Первая "ракетка" Украины и пятая теннисистка мира Элина Свитолина прокомментировала свои шансы на победу в соревнованиях Grand Slam.

Чтобы выиграть такой турнир, нужно удерживать высокий уровень тенниса на протяжении двух недель, отметила украинка в интервью швейцарским СМИ, сообщает BTU.

"В последние годы у теннисисток были разные пути к победе. Кто-то выигрывал сразу же, другие терпеливо набирались опыта, чтобы наконец выиграть Grand Slam, например, Симона Халеп и Каролин Возняцки. Разные пути также обусловлены разными стилями игры. Это дает мне надежду и стимул тяжело работать, чтобы однажды я смогла воспользоваться шансом. Ключевой момент для меня – поддерживать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель. Это требует много усилий, как психологических, так и физических. Все должно сработать одновременно. И еще нужно немного удачи", - сказала Свитолина.

Младший обогнал младшего: Владимир Кличко уже ниже своего племянника (Фото)

Напомним, Элине еще не удавалось одержать победу на турнирах Grand Slam. Несколько раз она доходила до четвертьфиналов и полуфиналов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элина Свитолина, Спорт, Теннис.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маркевич дал прогноз на финал Кубка Украины
02 Сегодня состоится финал Кубка Украины Ворскла - Динамо
03 Милан "перестрелял" Ювентус 4:2 (Видео)
04 Младший обогнал младшего: Владимир Кличко уже ниже своего племянника (Фото)
05 Кормье: Не знаю, что будет с Хабибом после смерти отца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь