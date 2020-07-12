Украинец признал, что сейчас находится не в самой лучшей форме.

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал ситуацию с возобновлением нынешнего сезона. По его словам, он поддерживает форму, но полноценно заниматься будет лишь со следующей недели.

«Мне хочется вернуться в первую сотню рейтинга. На стадии непонятного календаря сделать это будет трудно, потому что я не знаю, сколько будет соревнований, в которых я смогу участвовать, куда я смогу поехать. Пока я держу себя в спортивной форме, чтобы я был конкурентоспособен, но я не на топе своей формы. С понедельника нужно начинать уже нормально работать, тренироваться», — заявил Стаховский.

«Через 5 недель теннис должен вернуться, очень много видов спорта уже вернулись. Все должно начаться с американской серии, которая, к сожалению, будет лимитированной, потому что US Open будет без квалификации. Уже в Европе тур будет иметь нормальный вид, Ролан Гаррос планируют проводить с квалификацией. Но пока это все в планах, потому что никто не знает, какой будет ситуация с пандемией дальше: будет ли она развиваться, будет ли вторая или третья волна».

Ранее Стаховский решил сдать анализ на коронавирус после заражения Виктора Троицки. Его тест показал отрицательный результат. Сербский теннисист ранее принимал участие на турнире Eastern European Championships в Белграде, где также выступал украинец.

Спортсмен до этого заявлял, что у него есть желание играть дальше, но он не видит смысла.