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Легендарный Сампрас назвал финал с Агасси лучшим своим матчем за карьеру

Легендарный Сампрас назвал финал с Агасси лучшим своим матчем за карьеру
Обновлено 09:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Пит Сампрас назвал лучший матч в своей карьере.

14-кратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Пит Сампрас назвал финальный матч Уимблдона 1999 года с соотечественником Андре Агасси лучшим в своей карьере. Сампрас одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 7:5. Поединок продолжался менее двух часов.

«Люди спрашивают меня, какой матч стал лучшим в моей карьере? Я бы назвал именно этот. Я играл в идеальный травяной теннис: отлично двигался, принимал и здорово подавал в матче с лучшим теннисистом по игре на приёме. Я играл так хорошо, как только возможно», — приводит слова Сампраса официальный сайт тура.

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Сампрас за карьеру завоевал 54 титула в одиночном разряде. Он завершил профессиональную карьеру в 2003 году. В 2007 году Пит был включён в международный Зал теннисной славы.

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Спорт, Теннис, Пит Сампрас.

Автор:

Телеграф
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