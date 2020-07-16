Третья ракетка мира стал победителем турнира в Берлине

Доминик Тим стал победителем выставочного турнира в Берлине.

Третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем выставочного травяного турнира bett1ACES, который проходил в Берлине (Германия). В финальном матче Тим не без труда одолел итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 10:8. Продолжительность матча составила ровно полтора часа.

В матче за третье место должны были встретиться итальянец Янник Синнер и испанец Роберто Баутиста-Агут. Однако сегодня, 15 июля, этот матч не состоится, так как финал был перенесён из-за дождя и завершился уже в сумерки.

Турнир bett1ACES проходил в Берлине с 13 июля на травяном покрытии. Вслед за этим 17–19 июля в столице Германии стартуют соревнования на харде, там состав участников претерпит изменения.

Финальный матч Выставочного турнира в Берлине между пятой ракеткой планеты Элиной Свитолиной и восьмой ракеткой мира, чешкой Петрой Квитовой перенесен на пятницу из-за дождя.

Точное время начала будет известен позже. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.