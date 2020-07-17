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Свитолина выиграла "травяной" этап выставочного турнира в Берлине (Видео)

Свитолина выиграла "травяной" этап выставочного турнира в Берлине (Видео)
Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла выставочный мини-турнир Bett1 Aces Berlin.

В финале соревнований пятый номер рейтинга WTA одолела двенадцатую ракетку мира чешку Петру Квитову со счетом 3:6, 6:1, 10-5. В двухсетовом поединке спортсменки победителя не выявили и судьба встречи решалась на супер тай-брейке, в котором украинка выглядела предпочтительнее и закономерно победила.

Отметим, первый этап турнир Bett1 Aces Berlin изначально проходил на траве, но из-за дождя финальную игру перенесли с 15 июля на 17-е в помещение и на другое покрытие - хард.

Украинка даже пошутила у себя в Instagram на этот счет, заявив о своей непобедимости на траве в этом сезоне:

 
 
 
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Unbeaten on grass this season⁣ More matches to come at @bett1_aces on hard court this time

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Видеообзор матча Свитолина - Квитова

Уже сегодня двумя четвертьфиналами стартует второй этап Bett1 Aces Berlin, в котором теннисистки будут играть в помещение на харде. Свитолина как и Квитова заявлены на турнир и будут стартовать с полуфиналов. В матче Севастова - Бертенс определится соперница украинки по 1/2 финала, а победительница противостояния Вечич - Петкович выйдет на чешку в нижней сетке.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины может пропустить US Open.

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Элина Свитолина, Теннис.

Автор:

Телеграф
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