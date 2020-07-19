Свитолина проиграла матч за третье место выставочного турнира в Германии

В матче за 3-е место украинка в двух сетах уступила местной теннисистке Андреа Петкович со счетом 4:6, 6:7 (1:7). Пятый номер рейтинга WTA полностью провалила дебютные подачи и лишь после счета 0:5 украинка выровняла игру. Казалось будет грандиозный камбэк, однако немка довела дело до победы на тай-брейке.
Отметим, финальный поединок bett1Aces между Петрой Квитовой и Анастасией Севастовой пройдет также сегодня. Начало решающего матча в 18:50 по киевскому времени.
Видеообзор матча Свитолина - Петкович:
Ранее сообщалось, что Свитолина выиграла первую часть мини-турнира в Берлине, который проходил на траве.