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Свитолина проиграла матч за третье место выставочного турнира в Германии

Свитолина проиграла матч за третье место выставочного турнира в Германии
17:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина после победы на "травяном" этапе теннисного выставочного турнира bett1Aces в Берлине проиграла два матча подряд и завершила свои выступления на четвертом месте.

В матче за 3-е место украинка в двух сетах уступила местной теннисистке Андреа Петкович со счетом 4:6, 6:7 (1:7). Пятый номер рейтинга WTA полностью провалила дебютные подачи и лишь после счета 0:5 украинка выровняла игру. Казалось будет грандиозный камбэк, однако немка довела дело до победы на тай-брейке.

Отметим, финальный поединок bett1Aces между Петрой Квитовой и Анастасией Севастовой пройдет также сегодня. Начало решающего матча в 18:50 по киевскому времени.

Видеообзор матча Свитолина - Петкович:

Ранее сообщалось, что Свитолина выиграла первую часть мини-турнира в Берлине, который проходил на траве.

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Все по теме:

Германия, Элина Свитолина, Берлин, Теннис.

Автор:

Телеграф
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