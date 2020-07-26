Теннисистов будут штрафовать до $20 тысяч за несоблюдение антикоронавирусных правил

Глобальная пандемия коронавируса заставил ATP и WTA приостановить теннисный сезон. Теперь же ATP вводит штрафы за несоблюдение протокола безопасности. Сообщается, что дисциплинарные взыскания будут достигать суммы до $20 тысяч.
Отмечается, что теннисистам будет запрещено общаться друг с другом на тренировках, просить полотенце у болл-боев, а при смене сторон корта игрокам запрещено пересекаться. Также теннисисты должны следить за дезинфекцией ракеток. За соблюдением правил на каждом турнире будет следить специальный человек.
Напомним, по теннисный сезон возобновится уже 3 августа.