Теннисистов будут штрафовать до $20 тысяч за несоблюдение антикоронавирусных правил

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) после возобновления турниров начнет жестко следить за социальной дистанцией спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба тура.

Глобальная пандемия коронавируса заставил ATP и WTA приостановить теннисный сезон. Теперь же ATP вводит штрафы за несоблюдение протокола безопасности. Сообщается, что дисциплинарные взыскания будут достигать суммы до $20 тысяч.

Отмечается, что теннисистам будет запрещено общаться друг с другом на тренировках, просить полотенце у болл-боев, а при смене сторон корта игрокам запрещено пересекаться. Также теннисисты должны следить за дезинфекцией ракеток. За соблюдением правил на каждом турнире будет следить специальный человек.

Напомним, по теннисный сезон возобновится уже 3 августа.

Ранее Свитолина показала, как отдыхает на Лазурном берегу.