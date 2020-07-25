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Свитолина оседлала розового фламинго (Фото)

Свитолина оседлала розового фламинго (Фото)
Обновлено 22:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Лучшая украинская теннисистка, пятый номер рейтинга женской теннисной ассоциация Элина Свитолина продолжает свой отдых во французской Ривьере.

Украинка отдыхает на яхте возле Лазурного берега и охотно делится с подписчиками яркими фото, на одном из которых спортсменка плавает по Средиземному морю на надувном фламинго.

"День 2-й", - подписала пост Свитолина, прикрепив несколько фотографий и видео.

 
 
 
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Day II.

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

После первого дня отдыха Свитолина также отчиталась перед своими болельщиками:

 
 
 
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day I.

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Напомним, Свитолина уже сыграла на двух выставочных мини-турнирах в Берлине. На "травяном" этапе украинка стала лучшей, а вот на харде Элина проиграла два матча и заняла почетное четвертое место.

Ранее сообщалось, что все китайские теннисные турниры в 2020 году отменены.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис.

Автор:

Телеграф
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