Свитолина оседлала розового фламинго (Фото)

Украинка отдыхает на яхте возле Лазурного берега и охотно делится с подписчиками яркими фото, на одном из которых спортсменка плавает по Средиземному морю на надувном фламинго.
"День 2-й", - подписала пост Свитолина, прикрепив несколько фотографий и видео.
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После первого дня отдыха Свитолина также отчиталась перед своими болельщиками:
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Напомним, Свитолина уже сыграла на двух выставочных мини-турнирах в Берлине. На "травяном" этапе украинка стала лучшей, а вот на харде Элина проиграла два матча и заняла почетное четвертое место.
Ранее сообщалось, что все китайские теннисные турниры в 2020 году отменены.