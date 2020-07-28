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Из-за коронавируса отменен еще один крупный теннисный турнир

Из-за коронавируса отменен еще один крупный теннисный турнир
Обновлено 12:03 Сегодня Телеграф championat.com
Женский турнир в Токио отменён из-за коронавируса.

Женский турнир в Токио (Япония), который был запланирован на ноябрь 2020 года, отменён в связи с пандемией коронавируса, сообщает The Japan Times. Это третий турнир в Японии, который не состоится в нынешнем сезоне. Ранее были отменены женский турнир Hana-Cupid Japan Women's Open и мужской Rakuten Japan Open.

Изначально соревнования в Токио должны были пройти в сентябре, но позднее организаторы сдвинули их на ноябрь. Турнир в Токио не состоится впервые с 1984 года.

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«Исполнительный комитет рассмотрел все варианты проведения турнира, включая матчи без зрителей или с их ограниченным доступом на трибуны, чтобы здоровье и безопасность оставались в приоритете. Однако в итоге организаторы вынуждены отменить турнир. Это лучшее решение в интересах здоровья людей, учитывая обеспокоенность в связи со второй волной распространения вируса в Японии», — говорится в заявлении.

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Токио, Спорт, Теннис.

Автор:

Телеграф
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