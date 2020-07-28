Скачать
Вторник, 28.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Скрипник может сменить клуб в УПЛ
Скрипник может сменить клуб в УПЛ
Top Rank приступила к переговорам по бою Ломаченко - Лопес
Top Rank приступила к переговорам по бою Ломаченко - Лопес
Пляжный волейболист Дальхаузер добыл историческую победу (Видео)
Пляжный волейболист Дальхаузер добыл историческую победу (Видео)
Полная переписка Луческу и Суркиса
Полная переписка Луческу и Суркиса

Именитая теннисистка призналась о нетрадиционной сексуальной ориентации

Именитая теннисистка призналась о нетрадиционной сексуальной ориентации
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм
Стосур рассказала, как решила сделать признание о своей ориентации.

Австралийская теннисистка Саманта Стосур призналась, что ей было нелегко объявить о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В середине июля Стосур, которая ранее была первой ракеткой мира в парном разряде, сообщила, что её партнёрша Лиз родила девочку, которую назвали Женевьевой.

«Были моменты, когда я думала рассказать обо всём миру, открыть свою личную жизнь. Но я совсем не такой человек. Мир знает меня лишь как теннисистку, поэтому я решила, что теннис будет говорить за меня.

Я обсуждала ситуацию с тренерами, психологами, Лиз, но не была к этому готова. На церемонии вручения медали Ньюкомба я поблагодарила всех людей, которые важны для меня, но не упомянула свою партнёршу. А она играет огромную роль в том, что я делаю.

Суркис об отставке Луческу: У Динамо есть тренер (Видео)

Я была на парковке после церемонии и чувствовала — что-то не так. Тогда я решила: знаете что, чёрт с ним, я хочу её поблагодарить. Именно поэтому я написала про ребёнка в «Инстаграме», — рассказала Стосур в интервью Tennis Australia.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Спорт, Теннис, Саманта Стосур.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Суркис об отставке Луческу: У Динамо есть тренер (Видео)
02 Чисора пугает Усика снимком из тренажерного зала (Фото)
03 Луческу: Я не могу ничего подтвердить
04 Гол-сказка Иммобиле - в обзоре матча Верона - Лацио (Видео)
05 Роналду отпраздновал второе Скудетто на яхте с семьей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь