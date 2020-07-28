Именитая теннисистка призналась о нетрадиционной сексуальной ориентации

Стосур рассказала, как решила сделать признание о своей ориентации.

Австралийская теннисистка Саманта Стосур призналась, что ей было нелегко объявить о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В середине июля Стосур, которая ранее была первой ракеткой мира в парном разряде, сообщила, что её партнёрша Лиз родила девочку, которую назвали Женевьевой.

«Были моменты, когда я думала рассказать обо всём миру, открыть свою личную жизнь. Но я совсем не такой человек. Мир знает меня лишь как теннисистку, поэтому я решила, что теннис будет говорить за меня.

Я обсуждала ситуацию с тренерами, психологами, Лиз, но не была к этому готова. На церемонии вручения медали Ньюкомба я поблагодарила всех людей, которые важны для меня, но не упомянула свою партнёршу. А она играет огромную роль в том, что я делаю.

Я была на парковке после церемонии и чувствовала — что-то не так. Тогда я решила: знаете что, чёрт с ним, я хочу её поблагодарить. Именно поэтому я написала про ребёнка в «Инстаграме», — рассказала Стосур в интервью Tennis Australia.