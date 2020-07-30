Первая ракетка мира пропустит US Open

Эшли Барти не поедет в США на турнир Большого шлема.

Лидер рейтинга WTA австралийская теннисистка Эшли Барти решила пропустить турниры в Нью-Йорке, в том числе и US Open, который пройдёт с 31 августа по 13 сентября.

"Мы с командой приняли решение, что в этом году не будем ехать в США на Western & Southern Open и US Open", - цитирует Барти Sport Illustrated. "Мне нравятся оба турнира, потому это было достаточно трудное решение. Но из-за Covid-19 все еще существуют риски, и я не могу чувствовать себя комфортно, ставя свою команду и меня под угрозу. Жду возвращения в США в следующем году. Я приму решение об участии в Открытом чемпионате Франции и ближайших европейских турнирах WTA в ближайшие недели".

В прошлом сезоне Барти дошла до четвёртого круга на открытом чемпионате США.

Стоит отметить, что впервые за 10 лет US Open пройдет без лидера рейтинга WTA. В 2010 году Серена Уильямс пропускала турнир из-за травмы.