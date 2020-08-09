Еще одна украинка пробилась в финал квалификации на теннисном турнире в Праге

Сегодня, 9 августа, украинская теннисистка Леся Цуренко успешно преодолела полуфинальный барьер квалификации на грунтовый турнир в Праге.

В полуфинальном раунде квалификации украинка в трех сетах одолела местную спортсменку Барбору Палицову со счетом 2:6, 6:4, 6:1.

В финале квалификации Цуренко сразится с победителем противостояния польки Магдалены Френх и словенки Кайи Йуван. Их матч на данную минуту продолжается и дело дошло до третьего сета.

Ранее еще одна украинка Марта Костюк успешно преодолела полуфинал квалификации. В финале квалификации Марта сразится с австралийкой Сторм Сандерс.

Напомним, в четвертьфинале предварительного турнира Цуренко разобралась с француженкой Осеан Доден, а Костюк обыграла немку Анну-Лену Фридзам.