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Еще одна украинка пробилась в финал квалификации на теннисном турнире в Праге

Еще одна украинка пробилась в финал квалификации на теннисном турнире в Праге
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сегодня, 9 августа, украинская теннисистка Леся Цуренко успешно преодолела полуфинальный барьер квалификации на грунтовый турнир в Праге.

В полуфинальном раунде квалификации украинка в трех сетах одолела местную спортсменку Барбору Палицову со счетом 2:6, 6:4, 6:1.

В финале квалификации Цуренко сразится с победителем противостояния польки Магдалены Френх и словенки Кайи Йуван. Их матч на данную минуту  продолжается и дело дошло до третьего сета.

Ранее еще одна украинка Марта Костюк успешно преодолела полуфинал квалификации. В финале квалификации Марта сразится с австралийкой Сторм Сандерс.

Напомним, в четвертьфинале предварительного турнира Цуренко разобралась с француженкой Осеан Доден, а Костюк обыграла немку Анну-Лену Фридзам.

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Леся Цуренко, Теннис.

Автор:

Телеграф
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