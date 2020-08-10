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Цуренко и Костюк пробились в основную сетку турнира в Праге

Цуренко и Костюк пробились в основную сетку турнира в Праге
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сегодня, 10 августа, на теннисном турнире в Праге состоялись решающие матчи квалификации, в частности две украинки успешно преодолели отбор и пробились в основную сетку соревнований.

Леся Цуренко в тяжелом поединке на двух тай-брейках обыграла полячку Магдалену Френх 7:6 (9:7), 7:6 (7:2), а Марта Костюк разгромила австралийку Сторм Сандерс 6:0, 6:0.

Еще одна украинка Даяна Ястремская из-за проблем с зубами решила сняться с турнира. Таким образом, в основной сетке WTA Prague Open-2020  выступят две украинки. 

Ранее Костюк в полуфинале квалификации обыграла чешку Терезу Мартинцову, а Цуренко справилась с местной теннисисткой Барборой Палицовой

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение не выступать на US Open-2020.

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Все по теме:

Леся Цуренко, Теннис, Даяна Ястремская, Марта Костюк.

Автор:

Телеграф
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