Цуренко и Костюк пробились в основную сетку турнира в Праге

Леся Цуренко в тяжелом поединке на двух тай-брейках обыграла полячку Магдалену Френх 7:6 (9:7), 7:6 (7:2), а Марта Костюк разгромила австралийку Сторм Сандерс 6:0, 6:0.
Еще одна украинка Даяна Ястремская из-за проблем с зубами решила сняться с турнира. Таким образом, в основной сетке WTA Prague Open-2020 выступят две украинки.
Ранее Костюк в полуфинале квалификации обыграла чешку Терезу Мартинцову, а Цуренко справилась с местной теннисисткой Барборой Палицовой.
Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение не выступать на US Open-2020.