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"До скорой встречи": Джокович принял окончательное решение по US Open-2020

"До скорой встречи": Джокович принял окончательное решение по US Open-2020
Обновлено 20:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Первая ракетка мира Новак Джокович принял решение сыграть на Открытом чемпионате США в 2020 году. Кроме того, серб изъявил желание выйти на корт на турнире в Цинциннати. Об этом сообщил сам спортсмен в своих соцсетях.

"Я рад подтвердить, что приму участие на турнире в Цинциннати и US Open в этом году. Это было нелегкое решение со всеми препятствиями и проблемами с разных сторон, но перспектива снова участвовать в соревнованиях меня очень воодушевляет. До скорой встречи в Нью-Йорке", - написал Новак на свой страничке в Instagram.

Отметим, в этом году турнир в Цинциннати пройдет в Нью-Йорке незадолго до US Open с 22-го по 28-е августа. Старт US Open-2020 намечен на 31-е августа. 

Напомним, в начале лета Джокович влип в грандиозный скандал после того, как на организованном им турнире случилась вспышка коронавируса. В итоге теннисист заболел сам и подвергся большой критике со стороны общества.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины пропустит Открытый чемпионат США-2020.

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Все по теме:

Новак Джокович, Теннис, US Open.

Автор:

Телеграф
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