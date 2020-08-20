Две украинки не преодолели первый квалификационный барьер на турнире в Нью-Йорке

На турнире WTA Premier 5 Western & Southern Open стартовали матчи первого круга квалификации.

Сегодня на теннисном турнире в Нью-Йорке сыграли свои матчи и три представительницы Украины.

Катерина Козлова (№ 99 WTA) уступила в двух партиях немке Лауре Зигемунд (№ 67), при чем в первом сете был зафиксирован разгром 6:0. Во втором украинка едва не сравнял счет, но уступила на тай-брейке 7:5.

Еще одна представительница Украины Катерина Бондаренко (№ 349) дал бой более опытной Дарье Касаткиной (№ 68) из РФ, однако по итогам трехсетового противостояния победила именно россиянка, которая в третьей партии уничтожила обессиленную Катерину. Общий счет 7:6, 4:6, 6:0.

Еще одна украинка Катарина Завацкая (№ 107 WTA) в данные минуты играет с бельгийкой Кирстен Флипкенс (№79). После двух сетов счет 1:1.

Ранее сообщалось, что украинка Леся Цуренко выступит на US Open-2020.