Скачать
Четверг, 20.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Динамо показало новую "полосатую" форму (Фото)
Динамо показало новую "полосатую" форму (Фото)
Бавария сместила Реал с позиции лидера клубного рейтинга УЕФА
Бавария сместила Реал с позиции лидера клубного рейтинга УЕФА
Официально: нападающий Кравец вернулся в Динамо
Официально: нападающий Кравец вернулся в Динамо
УПЛ 2020/21 стартует уже завтра: где и когда смотреть матчи первого тура
УПЛ 2020/21 стартует уже завтра: где и когда смотреть матчи первого тура

Две украинки не преодолели первый квалификационный барьер на турнире в Нью-Йорке

Две украинки не преодолели первый квалификационный барьер на турнире в Нью-Йорке
Обновлено 22:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
На турнире WTA Premier 5 Western & Southern Open стартовали матчи первого круга квалификации.

Сегодня на теннисном турнире в Нью-Йорке сыграли свои матчи и три представительницы Украины.

Катерина Козлова (№ 99 WTA) уступила в двух партиях немке Лауре Зигемунд (№ 67), при чем в первом сете был зафиксирован разгром 6:0. Во втором украинка едва не сравнял счет, но уступила на тай-брейке 7:5.

Еще одна представительница Украины Катерина Бондаренко (№ 349) дал бой более опытной Дарье Касаткиной (№ 68) из РФ, однако по итогам трехсетового противостояния победила именно россиянка, которая в третьей партии уничтожила обессиленную Катерину. Общий счет 7:6, 4:6, 6:0.

Еще одна украинка Катарина Завацкая (№ 107 WTA) в данные минуты играет с бельгийкой Кирстен Флипкенс (№79). После двух сетов счет 1:1.

Ранее сообщалось, что украинка Леся Цуренко выступит на US Open-2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко, Катарина Завацкая.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кендзера покидает Динамо ради Ромы
02 Динамо показало новую "полосатую" форму (Фото)
03 УПЛ 2020/21 стартует уже завтра: где и когда смотреть матчи первого тура
04 Ференцварош Реброва успешно стартовал в квалификации Лиги чемпионов
05 Динамо в ближайшее время может подписать бразильца в нападение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь