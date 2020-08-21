Ястремская сыграет с Уильямс-старшей на турнире в Нью-Йорке

Пока гремят финальные матчи квалификации появилась сетка теннисного турнира WTA Premier 5 Western & Southern Open в Нью-Йорке.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№25 WTA) в первом круге проведет встречу с 66-й ракеткой мира американкой Винус Вильямс.

Это будет первая встреча украинки против семикратной обладательница турниров Большого Шлема в одиночном разряде. На счету 40-летней Уильямс также 49 побед на одиночных турнирах серии WTA. 20-летняя Даяна на данный момент может похвастаться тремя победами на турнирах WTA. Встреча между теннисистками запланирована на 22 августа.

Отметим, вчера состоялись полуфинальные матчи квалификации, в которых участвовали три украинки. Однако ни Катарина Завацкая, ни Катерина Козлова, ни Катерина Бондаренко не сумели преодолеть первый квалификационный барьер.

Ранее Даяна Ястремская презентовала миру свою новую песню.