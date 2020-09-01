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Ситуация повторилась: Цуренко объяснила, почему ей пришлось сняться с US Open-2020

Ситуация повторилась: Цуренко объяснила, почему ей пришлось сняться с US Open-2020
Обновлено 19:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинка Леся Цуренко так и не смогла стартовать на престижном турнире в Нью-Йорке.

Накануне игры первого круга Леся снялась с поединка. Чуть позже она объяснила, что произошло.

"У меня обострилась проблема с локтем. Это та же проблема, которая беспокоила меня в прошлом году. Локоть начал болеть еще в Киеве, перед вылетом в США", - приводит слова Цуренко БТУ.

Кроме того украинка поведала, что хочет принять участие на Ролан Гаррос-2020, если ей позволит здоровье.

Напомним, в первом круге Цуренко должна была сыграть против местной спортсменки Мэдисон Бренгл. Американка прошла без боя, однако уже в следующем раунде ей в соперницы досталась еще одна представительница Украины Даяна Ястремская, которая вместе с тремя соотечественницами пробилась во второй раунд Турнира Большого Шлема.

Отметим, в 2019 году Леся также не сумела выйти на корт US Open из-за травмы локтя.

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Все по теме:

Леся Цуренко, Теннис, US Open.

Автор:

Телеграф
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