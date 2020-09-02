Свитолину ошибочно назвали россиянкой

Пресс-служба турнира WTA в Страсбурге ошибочно назвала Свитолину россиянкой.

Официальный Twitter турнира WTA в Страсбурге ошибочно указал флаг России рядом с фамилией первой ракетки Украины Элины Свитолиной в анонсе соревнований.

Свитолина в ответ отправила украинский флаг. Пресс-служба турнира извинилась за свою ошибку и сделала новую публикацию уже с сине-желтым флагом.

@ElinaSvitolina sorry for the mistake — WTA Strasbourg (@WTA_Strasbourg) September 1, 2020

Также пресс-служба турнир выбрала неверный флаг для американки Софии Кенин. Рядом с фамилией спортсменки был указан флаг Либерии. Пресс-служба соревнования уже исправила свои ошибки.

Турнир WTA в Страсбурге пройдет с 20 по 26 сентября.