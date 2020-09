Свитолину ошибочно назвали россиянкой

Официальный Twitter турнира WTA в Страсбурге ошибочно указал флаг России рядом с фамилией первой ракетки Украины Элины Свитолиной в анонсе соревнований.

Свитолина в ответ отправила украинский флаг. Пресс-служба турнира извинилась за свою ошибку и сделала новую публикацию уже с сине-желтым флагом.

@ElinaSvitolina sorry for the mistake

— WTA Strasbourg (@WTA_Strasbourg) September 1, 2020