Свитолину ошибочно назвали россиянкой

Официальный Twitter турнира WTA в Страсбурге ошибочно указал флаг России рядом с фамилией первой ракетки Украины Элины Свитолиной в анонсе соревнований.
Свитолина в ответ отправила украинский флаг. Пресс-служба турнира извинилась за свою ошибку и сделала новую публикацию уже с сине-желтым флагом.
@ElinaSvitolina sorry for the mistake
— WTA Strasbourg (@WTA_Strasbourg) September 1, 2020
Также пресс-служба турнир выбрала неверный флаг для американки Софии Кенин. Рядом с фамилией спортсменки был указан флаг Либерии. Пресс-служба соревнования уже исправила свои ошибки.
Турнир WTA в Страсбурге пройдет с 20 по 26 сентября.