US Open: Осака пробилась в четвертьфинал (Видео)

22-летняя японская теннисистка Наоми Осака (9-е место рейтинга WTA) в 4-м круге открытого чемпионата США по теннису уверенно обыграла 24-летнюю эстонку Анетт Контавейт (21-е место рейтинга WTA) – 2:0 (6:3, 6:4) и вышла в 1/4 финала. Продолжительность встречи составила 1 час и 13 минут.

Осака 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10 (20%). На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта. По общему количеству выигранных очков впереди представительница Японии – 68:52.

Her second win against Kontaveit in 10 days @naomiosaka is through to the QF.#USOpen pic.twitter.com/SIZ3E6GrGW

— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2020