Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мячом в женщину-лайнсмена (Видео)

Скандальный инцидент случился на US Open в матче между Новаком Джоковичем и испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Первый сет оказался за испанцем 6:5. Вероятно, не все получалось в игре Джоковича и в один момент он отбросил мяч в сторону, круглый попал прямо в женщину-арбитра, которая работала за спиной теннисиста.

Видео инцидента

Novak Djokovic has been disqualified from the US Open after hitting a line judge with the ball. #Djokovic #Novak #EricaOut

Full story...⬇ pic.twitter.com/oqABrzDggP

