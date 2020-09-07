Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мячом в женщину-лайнсмена (Видео)

На US Open сняли с соревнований первую ракетку мира.

Скандальный инцидент случился на US Open в матче между Новаком Джоковичем и испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Первый сет оказался за испанцем 6:5. Вероятно, не все получалось в игре Джоковича и в один момент он отбросил мяч в сторону, круглый попал прямо в женщину-арбитра, которая работала за спиной теннисиста.

Видео инцидента

Novak Djokovic has been disqualified from the US Open after hitting a line judge with the ball. #Djokovic #Novak #EricaOut Full story...⬇ pic.twitter.com/oqABrzDggP — Olaitan (@Sikiru_Balogun) September 6, 2020

После этого было принято решение о дисквалификации Новака Джоковича за агрессивное поведение.

USTA statement on default of Novak Djokovic: pic.twitter.com/dqlt0mokg9 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2020

Джокович не пришел на пресс-конференцию после дисквалификации из US Open, но позже в соцсетях прокомментировал свою дисквалификацию на US Open.

«Вся эта ситуация делает меня очень грустным и опустошённым. Я проверил, как себя чувствует линейный судья, и, судя по полученной информации, он чувствует себя хорошо, слава богу. Я не могу раскрыть её имя, чтобы сохранить её конфиденциальность. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Это не было намеренно. Это было неправильно. Я хочу превратить этот неприятный опыт, дисквалификацию с турнира, в важный жизненный урок, чтобы я мог продолжать расти и развиваться как личность.

Прошу прощения у организаторов Открытого чемпионата США. Я очень благодарен своей команде и семье за сильную поддержку, а также моим фанатам, потому что они всегда со мной. Спасибо, и мне очень жаль. Это был тяжёлый день для всех», — написал Джокович на своей странице в «фейсбуке».