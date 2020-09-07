Скачать
Понедельник, 07.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сборная Украины с разгромным счетом уступила Испании (Видео)
Сборная Украины с разгромным счетом уступила Испании (Видео)
Невероятный соло гол Мбаппе - в обзоре матча Швеция - Франция (Видео)
Невероятный соло гол Мбаппе - в обзоре матча Швеция - Франция (Видео)
Украинский футболист сделал предложение девушке перед матчем (Фото, Видео)
Украинский футболист сделал предложение девушке перед матчем (Фото, Видео)
Лига наций: Испания - Украина и другие результаты матчей 6 сентября
Лига наций: Испания - Украина и другие результаты матчей 6 сентября

Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мячом в женщину-лайнсмена (Видео)

Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мячом в женщину-лайнсмена (Видео)
08:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
На US Open сняли с соревнований первую ракетку мира.

Скандальный инцидент случился на US Open в матче между Новаком Джоковичем и испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Первый сет оказался за испанцем 6:5. Вероятно, не все получалось в игре Джоковича и в один момент он отбросил мяч в сторону, круглый попал прямо в женщину-арбитра, которая работала за спиной теннисиста.

Видео инцидента

После этого было принято решение о дисквалификации Новака Джоковича за агрессивное поведение.

Джокович не пришел на пресс-конференцию после дисквалификации из US Open,  но позже в соцсетях прокомментировал свою дисквалификацию на US Open.

«Вся эта ситуация делает меня очень грустным и опустошённым. Я проверил, как себя чувствует линейный судья, и, судя по полученной информации, он чувствует себя хорошо, слава богу. Я не могу раскрыть её имя, чтобы сохранить её конфиденциальность. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Это не было намеренно. Это было неправильно. Я хочу превратить этот неприятный опыт, дисквалификацию с турнира, в важный жизненный урок, чтобы я мог продолжать расти и развиваться как личность.

Джокович

Прошу прощения у организаторов Открытого чемпионата США. Я очень благодарен своей команде и семье за сильную поддержку, а также моим фанатам, потому что они всегда со мной. Спасибо, и мне очень жаль. Это был тяжёлый день для всех», — написал Джокович на своей странице в «фейсбуке».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спорт, Новак Джокович, Теннис, US Open.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джоковича дисквалифицировали на US Open за бросок мячом в женщину-лайнсмена (Видео)
02 Шевченко назвал причину поражения от Испании
03 Сборная Украины с разгромным счетом уступила Испании (Видео)
04 "Куча детских ошибок": Леоненко прошелся по матчу Испания - Украина
05 US Open: Осака пробилась в четвертьфинал (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь