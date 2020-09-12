Еще одна украинка может выступить на Ролан Гаррос-2020

Украинка Дарья Снигур (№ 218 WTA) получила шанс впервые сыграть на Турнире Большого Шлема.

Дело в том, что с Ролан Гаррос-2020 снялась тридцатая ракетка мира китаянка Ван Цян, освободив при этом один слот. 18-летняя украинка была первой на замене и теперь сможет поучаствовать в квалификационном турнире.

В отборочных соревнованиях в Париже также выступят еще три представительницы Украины: Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Марта Костюк. В основную сетку Отрытого чемпионата Франции попали Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, а также Катерина Козлова.

Отборочный турнир ТБШ в Париже стартует 21 сентября, а баталии в основной сетке - с 27 сентября. Завершатся соревнования 11 октября.

Напомним, сегодня, 12 сентября, в Нью-Йорке определится победитель ТБШ US Open-2020 в женском одиночном разряде.