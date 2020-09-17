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Свитолина: У меня была самая длительная подготовка к грунту, чем когда-либо

Свитолина: У меня была самая длительная подготовка к грунту, чем когда-либо
Обновлено 10:12 Сегодня Телеграф sport.ua
У Свитолиной были шансы закончить поединок с Павлюченковой раньше.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Анастасией Павлюченковой на турнире серии Премьер 5 в Риме.

«Я была очень рада вернуться на корт и сыграть. Это был хороший матч для меня, Анастасия упорно сражалась, поэтому мне нужно было показать сильную игру в концовке матча. Конечно, это было непросто, у меня были шансы закончить поединок раньше, чем на тай-брейке. Было важно заново собраться и бороться, поэтому здорово завершить встречу в двух сетах.

Пожалуй, у меня была самая длительная подготовка к грунту, чем когда-либо. Если честно, то сейчас я чувствую себя довольно комфортно на этом покрытии, по крайней мере, я делаю все для того, чтобы я могла лучше двигаться», – сказала Свитолина.

В следующем круге Свитолина сыграет против Анетт Контавейт из Эстонии (№21 WTA) или Светланы Кузнецовой из России (№38 WTA).

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Элина Свитолина, Теннис.

Автор:

Телеграф
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