Ястремская дала бой второй ракетке мира на турнире в Риме (Видео)

Сегодня, 18 сентября, на теннисном турнире в Риме состоялись несколько матчей третьего раунда, в частности украинка Даяна Ястремская (№ 29 WTA) провела встречу с румынкой Симоной Халеп (№ 2 WTA).

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не сумела обыграть вторую ракетку мира румынку Симону Халеп, однако навязала ей нешуточную борьбу в первом сете. По итогам двух партий украинка уступила более звездной сопернице со счетом 5:7, 4:6.

Даяна начала уверенно, однако проигрывая в счете 0:3 первая сеянная Халеп сначала выровняла игру,а затем дожала оппонентку. Во втором сете Халеп уверенно лидировала с самого начала и закономерно победила. В 1/4 финала опытная румынка сыграет с Юлия Путинцевой из Казахстана.

Видеообзор матча Даяна Ястремская - Симона Халеп - 5:7, 4:6

Сегодня на корт в Риме выйдет еще одна украина - Элина Свитолина.