Халеп стала первой финалисткой турнира в Риме (Видео)

Симона Халеп все ближе к очередному трофею.

Вторая ракетка мира и первый номер посева в Риме румынка Симона Халеп в первом полуфинальном матче переиграла испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу (№ 17 WTA) в трех партиях 2:1 (6:3, 4:6, 6:4).

Видеообзор матча Симона Халеп - Гарбинье Мугуруса:

Таким образом, румынка сыграет в финале турнира, где встретится с победителем чешского противостояния Маркеты Вондрушовой (№ 19 WTA) и Каролины Плишковой (№ 14 WTA), которые свой матч 1/2 финала проводят сегодня. На момент публикации этой статьи второй полуфинал только начался.

Ранее Телеграф сообщал, что украинка Элина Свитолина не сумела пройти четвертьфинальный барьер турнира в Риме, уступив Вондрушовой.