Костюк стартовала в квалификации Ролан Гаррос с победы

Украинская теннисистка Марта Костюк (№119 WTA) сумела пробиться в полуфинальный раунд квалификации Ролан Гаррос-2020.

Сегодня, 22 сентября, в 1/4 финала наша спортсменка разобрался с представительницей Болгарии Изабеллой Шиниковой (№ 201 WTA). В трехсетовом противостоянии украинка добыла уверенную победу со счетом 6:1, 3:6, 6:0.

Таким образом, Костюк пробилась в следующий раунд отбора, где сыграет со 199-й ракеткой мира румынкой Лаурой-Иоанной Паар. Полуфинал квалификации с участием Костюк запланирован на 24 сентября.

Телеграф напоминает, что сегодня на Открытом чемпионате Франции-2020 стартуют еще две представительницы Украины - Леся Цуренко (№137 WTA) и Дарья Снигур (№ 219 WTA), которая попала на Ролан Гаррос-2020 из-за отказа одной из участниц. Для 18-летней Снигур турнир в Париже станет первым Турниром Большого Шлема в карьере.

Завтра, 3 сентября, в квалификации Ролан Гаррос-2020 стартует еще одна украинка Ангелина Калинина (№ 152 WTA).