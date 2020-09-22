Скачать
Вторник, 22.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лига чемпионов: где и когда смотреть первые матчи раунда плей-офф
Лига чемпионов: где и когда смотреть первые матчи раунда плей-офф
Паркурист сделал невероятное сальто между грузовиками на киевском мосту (фото, видео)
Паркурист сделал невероятное сальто между грузовиками на киевском мосту (фото, видео)
Пока Артем Кравец уходит из Динамо его бывшая жена отдыхает на Мальдивах и покоряет сеть огненными фото в купальнике
Пока Артем Кравец уходит из Динамо его бывшая жена отдыхает на Мальдивах и покоряет сеть огненными фото в купальнике
Шикарный командный гол - в обзоре матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити (Видео)
Шикарный командный гол - в обзоре матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити (Видео)

Костюк стартовала в квалификации Ролан Гаррос с победы

Костюк стартовала в квалификации Ролан Гаррос с победы
Обновлено 15:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинская теннисистка Марта Костюк (№119 WTA) сумела пробиться в полуфинальный раунд квалификации Ролан Гаррос-2020.

Сегодня, 22 сентября, в 1/4 финала наша спортсменка разобрался с представительницей Болгарии Изабеллой Шиниковой (№ 201 WTA). В трехсетовом противостоянии украинка добыла уверенную победу со счетом 6:1, 3:6, 6:0.

Таким образом, Костюк пробилась в следующий раунд отбора, где сыграет со 199-й ракеткой мира румынкой Лаурой-Иоанной Паар. Полуфинал квалификации с участием Костюк запланирован на 24 сентября.

Телеграф напоминает, что сегодня на Открытом чемпионате Франции-2020 стартуют еще две представительницы Украины - Леся Цуренко (№137 WTA) и Дарья Снигур (№ 219 WTA), которая попала на Ролан Гаррос-2020 из-за отказа одной из участниц. Для 18-летней Снигур турнир в Париже станет первым Турниром Большого Шлема в карьере.

Завтра, 3 сентября, в квалификации Ролан Гаррос-2020 стартует  еще одна украинка Ангелина Калинина (№ 152 WTA).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Теннис, Ролан Гаррос, Марта Костюк.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер известный украинский богатырь
02 Лига чемпионов: где и когда смотреть первые матчи раунда плей-офф
03 Лунин показал свои суперсейвы в Реале (Видео)
04 Пока Артем Кравец уходит из Динамо его бывшая жена отдыхает на Мальдивах и покоряет сеть огненными фото в купальнике
05 Блестящий дубль Ибрагимовича - в обзоре матча Милан - Болонья (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь