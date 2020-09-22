Свитолина стартовала с победы в Страсбурге: видеообзор матча

Элина Свитолина столкнулась с громадным сопротивлением Магды Линетт.

Во вторник, 22 сентября, состоялось несколько матчей второго круга на теннисном турнире в Страсбурге (Франция), в частности на соревнованиях дебютную игру провела лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA).

В поединке против первой ракетки Польши Магды Линетт (№36 WTA) украинка одержала победу в двух сетах, при чем полячка навязала Элине упорнейшую борьбу, проиграв первый сет лишь на тай-брейке (7:6), а во втором со счетом (7:5).

Видеообзор матча Элина Свитолина - Магда Линетт

Отметим, Элина Свитолина планирует участвовать на Ролан-Гаррос-2020, который стартует уже в ближайшее воскресенье. Сейчас в Париже начался квалификационный турнир, где участвуют четыре украинки.

Ранее Телеграф сообщал, что Марта Костюк пробилась во второй квалификационный раунд открытого чемпионата Франции-2020.