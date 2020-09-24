Свитолина налегке прошла в полуфинал турнира в Страсбурге: видеообзор победы украинки

Элина Свитолина находится в двух шагах от победы на грунтовом турнире во Франции.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина пробилась в следующий раунд теннисного турнира в Страсбурге. В 1/4 финала лучшая украинская теннисистка не оставила шансов швейцарке Жиль Тайхман и в двух сетах переиграл оппонентку со счетом 6:4, 6:3.

Таким образом, Элина вышла в полуфинал соревнований, где сыграет с победительницей противостояния Катерины Синяковой (Чехия) и Арины Соболенко (Беларусь). В Другом поединке 1/2 сыграют японка Наю Хибино и казашка Елена Рыбакина.

Видеообзор матча Элина Свитолина - Жиль Тайхман:

Ранее Телеграф сообщал, что в дебютном матче в Страсбурге Свитолина расправилась с Магдой Линетт.