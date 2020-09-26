Свитолина сегодня сыграет в финале Страсбурга: анонс решающего матча с Рыбакиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня сыграет финальный матч на турнире во Франции.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 5WTA) пробилась в финал грунтового турнира в Страсбурге. На пути к решающему матчу 26-летняя украинка обыграла в трех сетах представительницу Беларуси Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:4, 4:6.

Видеообзор матча Свитолина - Соболенко:

В финале турнира Элина сыграет с юной Еленой Рыбакиной (№ 18 WTA) из Казахстана, которая в 1/2 финала прошла японку Нао Хибино со счетом 3:6, 4:6. Решающий матч в женском одиночном разряде Элина Свитолина - Елена Рыбакина состоится сегодня, 26 сентября на корте им. П. Домингеса, начало поединка в 12:00 по киевскому времени.

Видеообзор полуфинального матча Рыбакина - Хибино:

Букмекеры в этом противостоянии отдают небольшое предпочтение украинке, коэффициент на победу которой становит 1,7 -1,74, успех казахской спортсменки оценивается в 2,1 - 2,2. Отметим, Елена ни разу не проигрывала украинкам, выиграв все 8 матчей против наших теннисисток. Для Рыбакиной финал Страсбурга стал седьмым финалом на турнирах WTA, а для Свитолиной - 18-м. Украинка выиграла 14 решающий схваток на соревнованиях данной категории, а казашка - 2.

В Украине в повторе игру покажет setanta sports в воскресенье, 27 сентября, в 00:15 по киевскому времени. В режиме LIVE игру можно посмотреть по подписке eurosport.

Отметим, следующим турниром для Свитолиной станет ТБШ Ролан Гаррос-2020 в Париже.