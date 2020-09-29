Козлова следом за Костюк покинула Ролан Гаррос-2020

Катерина Козлова сумела оправиться после разгромного поражения в первом сете, однако в решающей партии все-таки уступила испанке Пауле Бадосе Хиберт.

Во вторник, 29 сентября, две украинские теннисистки провели свои матчи первого круга Открытого чемпиона Франции-2020. Первой на корт вышла Марта Костюк, однако японка Нао Хибино оказалась ей не по зубам.

В другом матче игрового дня украинка Катерина Козлова (№ 99 WTA) противостояла Пауле Бадосе Хиберт (№ 87 WTA) из Испании. Итогом этой встречи стала победа испанки в трех партиях со счетом 2:6, 6:4 и 3:6. Таким образом, 22-летняя Бадоса Хиберт вышла в 1/32 финала, где сыграет с американкой Слоан Стивенс (№ 34 WTA).

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