"Сдохни, тварь - это классика": Украинская теннисистка пожаловалась на хейтеров (видео)

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о ненависти со стороны некоторых людей, которые те проявляют в сети. Порой спортсменке приходят угрозы смерти даже ее родным, а чаще всего ей желают заболеть раком.

"Хейтерские сообщения не только из нашей страны и не только от русскоговорящих. Очень-очень разные языки бывают и разные смысловые нагрузки. В основном желают тебе смерти, твоим родственникам. "Сдохни, тварь" - это классика. Но самое частое пожелание мне, наверное, это чтобы у меня был рак. Я считаю, что люди попросту не понимают, что они пишут. Я думаю, что они даже смысл не вкладывают в свои фразы. Это какая-то чистая злость. Проходит 10 минут, они остывают и, может, даже удаляют свои сообщения. Для меня это не понятно, ведь я не такой человек, который в порывах ярости способен сказать другому человеку что-то плохое. Это и счастье и беда, ведь иногда нужно сказать пожестче, а я не могу, - рассказала Леся в интервью Славе Варде в эфире Youtube-канала INTERSPORT Украина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первая ракетка Украины засветила новую татуировку в instagram.