Свитолина выбила россиянку на турнире в Абу-Даби (видео)

В субботу, 9 января, первая ракетка Украины и пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина обыграла россиянку Веру Звонареву (№164 WTA) в рамках матча 2-го круга на теннисном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Свитолина без проблем переиграла 36-летнюю россиянку в двух сетах со счетом 6:4, 6:1 и пробилась в 1/8 финала турнира. На следующей стадии соревнований украинка сразится с еще одной представительницей РФ Екатериной Александровой (№33 WTA). Примечательно, что Элина выиграла 17 из 19 последних поединков против российских спортсменок.

Видеообзор матча Элина Свитолина - Вера Звонарева:

"Телеграф" напоминает, что в субботу, в третий раунд турнира в Абу-Даби пробилась и Марта Костюк, которая обыграла представительницу Тайваня Се Шувэй ( 6:3, 6:7, 6:3.).

Видеообзор матча Марта Костюк - Се Шувэй:

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