Скачать
Суббота, 09.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Горнолыжник напугал своим финишем головой вниз (видео)
Горнолыжник напугал своим финишем головой вниз (видео)
Российский хоккеист ударил судью клюшкой (видео)
Российский хоккеист ударил судью клюшкой (видео)
Обидчик Шахтера победил Баварию, проигрывая по ходу матча 0:2 (видео)
Обидчик Шахтера победил Баварию, проигрывая по ходу матча 0:2 (видео)
Ливерпуль вернул должок Астон Вилле в Кубке Англии (видео)
Ливерпуль вернул должок Астон Вилле в Кубке Англии (видео)

Свитолина выбила россиянку на турнире в Абу-Даби (видео)

Свитолина выбила россиянку на турнире в Абу-Даби (видео)
13:30 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм elisvitolina

В субботу, 9 января, первая ракетка Украины и пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина обыграла россиянку Веру Звонареву (№164 WTA) в рамках матча 2-го круга на теннисном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Свитолина без проблем переиграла 36-летнюю россиянку в двух сетах со счетом 6:4, 6:1 и пробилась в 1/8 финала турнира. На следующей стадии соревнований украинка сразится с еще одной представительницей РФ Екатериной Александровой (№33 WTA). Примечательно, что Элина выиграла 17 из 19 последних поединков против российских спортсменок. 

Видеообзор матча Элина Свитолина - Вера Звонарева:

"Телеграф" напоминает, что в субботу, в третий раунд турнира в Абу-Даби пробилась и Марта Костюк, которая обыграла представительницу Тайваня Се Шувэй ( 6:3, 6:7, 6:3.).

Видеообзор матча Марта Костюк -  Се Шувэй:

Ранее "Телеграф" рассказывал о странной травме теннисистки на турнире в ОАЭ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОАЭ, Элина Свитолина, Теннис, Абу-Даби, Вера Звонарева.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обидчик Шахтера победил Баварию, проигрывая по ходу матча 0:2 (видео)
02 Теннисистка получила травму, подвернув ногу на рекламном щите (видео)
03 Итальянский гранд заинтересовался футболистом сборной Украины
04 Ливерпуль вернул должок Астон Вилле в Кубке Англии (видео)
05 Горнолыжник напугал своим финишем головой вниз (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь