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Свитолина уверенно стартовала на престижном турнире в Австралии (видео)

Свитолина уверенно стартовала на престижном турнире в Австралии (видео)
Обновлено 11:25 Сегодня Телеграф

Пятая ракетка мира Элина Свитолина в матче второго круга турнира серии WTA 500 Gippsland Trophy в Мельбурне в двух сетах со счетом 6:1, 6:4 выиграла у Андреа Петкович. 

Об этом сообщили xsport.ua.

Украинка сделала 6 эйсов за матч и 3 раза сделала двойную ошибку. Немка же 5 раз дважды ошиблась на подаче. Третья сеянная турнира 5 раз сделала брейк, в то время как ее оппонентка лишь 2 раза отобрала гейм на чужой подаче. 

Так, Свитолина завершила матч подачей навылет.

В то же время украинка прокомментировала свою победу.

"Это был волнующий старт турнира. Я знала, что Петкович уже одержала здесь одну победу, поэтому я понимала, что должна с самого начала матча быть максимально готовой к игре. Думаю, что пара матчей, которые я провела в Абу-Даби, помогли мне сегодня сразу же войти в игру, я показала сильный старт. Я хорошо пробивала по мячу, довольно хорошо двигалась. Если подвести итоги, то я отыграла надежно весь матч и я счастлива, что оформила победу в двух сетах", - отметила теннисистка.

Видео с матча:

Стоит напомнить, что после утечки 31 января информации о сумме контракта нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что хочет уйти из клуба.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Элина Свитолина, Мельбурн.
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