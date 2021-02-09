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Свитолина стартовала на Australian Open с непростой победы (видео)

Свитолина стартовала на Australian Open с непростой победы (видео)
12:11 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Первая ракетка Украины и пятый номер WTA Элина Свитолина успешно стартовала на Australian Open-2021.

В матче первого круга украинка одолела 50-ю ракетку мира чешку Марию Боузкову. Поединок, что продлился два часа, завершился победой Свитолиной в двух сетах со счетом 6:3, 7:6(5). Украинка по ходу игры сделала два брейк-поинта, а также три эйса. Чешка, в свою очередь, сумела лишь раз взять гейм на подаче соперницы, но сделала на один эйс больше.

Видеообзор матча Элина Свитолина - Мария Боузкова:

Статистика матча:

В следующем круге Элина сыграет против Кори Гауфф из США (№48 WTA).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Спортивный арбитражный суд Лозанны запретил украинке Даяне Ястремской участвовать на Открытом чемпионате Австралии из-за дела о допинге.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Элина Свитолина, Теннис, Australian Open, Мария Боузкова.
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