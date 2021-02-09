Свитолина стартовала на Australian Open с непростой победы (видео)

Первая ракетка Украины и пятый номер WTA Элина Свитолина успешно стартовала на Australian Open-2021.

В матче первого круга украинка одолела 50-ю ракетку мира чешку Марию Боузкову. Поединок, что продлился два часа, завершился победой Свитолиной в двух сетах со счетом 6:3, 7:6(5). Украинка по ходу игры сделала два брейк-поинта, а также три эйса. Чешка, в свою очередь, сумела лишь раз взять гейм на подаче соперницы, но сделала на один эйс больше.

Видеообзор матча Элина Свитолина - Мария Боузкова:

Статистика матча:

В следующем круге Элина сыграет против Кори Гауфф из США (№48 WTA).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Спортивный арбитражный суд Лозанны запретил украинке Даяне Ястремской участвовать на Открытом чемпионате Австралии из-за дела о допинге.