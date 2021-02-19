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Стали известны имена финалистов теннисного Australian Open

Стали известны имена финалистов теннисного Australian Open
Обновлено 18:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Россиянин Даниил Медведев в трех сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса на престижном турнире Australian Open. Это открыло ему дорогу в финал, где он должен встретиться с сербом Новаком Джоковичем, который в полуфинале получил победу на россиянином Асланом Карацевым. 

Как сообщает NV, финал должен состояться 21 февраля. 

Встреча между Джоковичем и Медведевым должна состояться ориентировочно в  10:30 по киевскому времени. 

Ранее стали известны имена женского Australian Open. Там в ключевом поединке встретятся американка Дженифер Брейди и японка Наоми Осака. 

Финальная встреча состоится 20 февраля и начнется примерно в 10:30 по Киеву. 

Как сообщалось ранее, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла апелляцию в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) и не смогла выступить на Australian Open.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Новак Джокович, Теннис, Australian Open, Даниил Медведев, Стефанос Циципас.
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