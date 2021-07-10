Эшли Барти завоевала победу на турнире Большого шлема

В субботу, 10 июля, завершилась решающая игра "Уимблдона". Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти вышла на корт против чешки Каролины Плишковой.

Противостояние завершилось в пользу Барти, она обыграла соперницу, победив в двух сэтах из трех - 6:3, 6:7, 6:3.

В последних семи матчах она добыла пять побед. Таким образом, Барти взяла свое второе первенство на турнире Большого шлема.

Поединок длился 1 час и 59 минут, за это время Барти 8 раз подавала навылет, сделала 6/8 брейк-поинтов и допустила 7 двойных ошибок.

Ее соперница совершила 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4/5 реализованных брейк-поинтов.

Барти и Плишкова за всю карьеру встречались шесть раз, в четырех из которых австралийка одерживала победу.

Как сообщалось ранее, украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела преодолеть стадию 1/2 финала на теннисном турнире в Гамбурге.