Ястремская не сумела пробиться в финал Гамбурга после своего возвращения (видео)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№38 WTA) не сумела преодолеть стадию 1/2 финала на теннисном турнире в Гамбурге.

В Германии наша теннисистка не смогла в трех сетах переиграть румынку Елену-Габриэлу Рьюз (№198 WTA). Соперницы обменялись победами в первых двух партиях, а в третьей в упорной борьбе победу одержала представительница Румынии.

Видеообзор полуфинала Даяна Ястремская - Елена-Габриэла Рьюз:

Статистика матча Даяна Ястремская - Елена-Габриэла Рьюз:

В финале румынка сыграет с одной из немок Юле Нимаер (№167 WTA) или Андреа Петкович (№130 WTA), которые начали свой матч 1/2 позднее.

Отметим, Ястремская вернулась в большой теннис именно в Гамбурге. 21-летняя Даяна сдала положительный тест на запрещенные вещества в ноябре 2020 года. В пробе нашей теннисистки были обнаружены метаболиты местеролона. Украинка отрицала применение допинга, а затем сумела доказать свою невиновность в скандале, при этом пропустив ряд турниров, включая Уимблдон.

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