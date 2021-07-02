"Еб***шка": российский футболист жестко оскорбил теннисистку-соотечественницу из-за ставки на Уимблдон

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла латвийке Елене Остапенко на Уимблдоне, а российский футболист "Алании" Владимир Хубулов вместо слов поддержки решил оскорбить соотечественницу.

Касаткина в трехсетовом триллере проиграла Остапенко в матче второго круга Турнира Большого Шлема со счетом 6:1, 3:6, 8:6 и нарвалась на гнев футболиста. Тот, видимо, сделал крупную ставку на победу россиянки и проиграл. После этого футболист зашел к теннисистке в директ и начал всячески оскорблять ее. Дарья на своей страничке в Instagram опубликовала переписку с игроком, а также посоветовала ФК "Алания" выдать бонус Хубулову за проигранную ставку.

"Вот такие джентльмены играют у нас в футбол", - подписала сторис в Instagram Дарья, прикрепив скриншот переписки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела преодолеть второй раунд "Уимблдон-2021", уступив Магде Линетт из Польши. Также покинула Турнир Большого Шлема и Марта Костюк, которая проиграла Анастасии Севастовой из Латвии.