Гран-при Бахрейна: топ-5 моментов этапа (Видео)

На прошлый выходных этапом в Бахрейне продолжился сезон Формулы-1 2018 года. Победу в Гран-при Бахрейна добыл пилот Феррари Себастьян Феттель. На нашем сайте вы можете ознакомиться с подробностями гонки. Официальный канал Youtube представил пятерку лучших моментов гонки: