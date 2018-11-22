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Воскресенье, 25.11.2018

Гонщик чудом избежал лобового столкновения на ралли-рейде в Мексике (Видео)

Экипаж американца, в который входили еще несколько гонщиков, финишировал вторым в своем классе и 86-м среди 157 участников, доехавших до финиша. «Не могу передать словами, насколько мне понравился этот опыт, – написал победитель Инди 500 2016 года в Twitter. – Легендарная гонка с легендарными напарниками». Но запомнится этот опыт Росси и в негативном плане. В пятницу он едва не угодил в аварию, последствия которой могли быть ужасными. На одном из трамплинов он лишь чудом разминулся с непонятно откуда взявшимся джипом, который ехал ему навстречу. К счастью, все обошлось лишь потерей правого бокового зеркала на машине безумца, зачем-то выехавшего на боевой спецучасток.
Автоспорт
Фото: Скриншот
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22:31 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф
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