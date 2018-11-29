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Четверг, 29.11.2018

Хэмилтон и Феттель обменялись шлемами (Видео)

По окончании сезона-2018 Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель в знак уважения обменялись шлемами. Британец и немец начинали год в качестве главных фаворитов чемпионата и уже в первых гонках подтвердили эти ожидания. На двоих Хэмилтон и Феттель выиграли 16 из 21-й гонки и до конца лета на равных боролись за титул. Однако в осенней стадии чемпионата инициатива полностью перешла в руки Льюиса, который в итоге досрочно, за два этапа до конца сезона, завоевал пятый чемпионский титул.
Автоспорт
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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Видео, Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта, Ф1.
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