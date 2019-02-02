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Суббота, 02.02.2019

Феррари запустила мотор болида 2019 года

Команда Ferrari вслед за McLaren отчиталась о первом запуске двигателя на машине 2019 года, которая будет представлена публике 15 февраля и, по слухам, получит название SF90 в честь 90-летия со дня основания Скудерии. В социальных сетях пресс-служба итальянской конюшни опубликовала небольшой видеоролик со звуком мотора. «Послушайте этот рёв», – сказано в сообщении в Twitter. Обкатку новой машины Ferrari проведёт 17 февраля в Барселоне, за день до старта официальных предсезонных тестов.
Автоспорт
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